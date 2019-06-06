Экономика

Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 летПарламентская газета вчера в 04:51

В России следует ввести пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт ТАСС.
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Максим Топилин
Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.
— Максим ТопилинРоссийская газета вчера в 04:50
с чего всё началось

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.
ТАССвчера в 04:18

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Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет

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