Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 летКоммерсантъ 05:59

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

с чего всё началось

Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.

Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет. На сессии Петербургского международного экономического форума он отметил, что сейчас материальная поддержка семей распространяется на детей до трех лет.

Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

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