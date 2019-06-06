Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 летКоммерсантъ 05:59

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

с чего всё началось

Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.

Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет. На сессии Петербургского международного экономического форума он отметил, что сейчас материальная поддержка семей распространяется на детей до трех лет.

Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Общество В России пожаловались на худший за всю историю нерест рыбы на Волге Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в этом году на Волге ожидается один из худших за всю историю нерестов.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова поделился подробностями отравления отца Сын Алибасова отметил, что одного глотка было достаточно, чтобы получить сильнейшее отравление.

Политика Глава МИД Венгрии призвал пересмотреть антироссийские санкции Дипломат отметил, что санкции преследовали определенные цели, но они не были достигнуты Во время выступления на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ-2019 глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что пришло время проанализировать целесообразность антироссийских санкций, передает РИА Новости.

Наука Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.

Авто ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ По заказу ВСС были проанализированы 10 марок автомобилей — они выбирались исходя из того, какие автомобили массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и какая по ним существует статистика угонов.

Технологии «Роскосмос» намерен увеличить численность российского экипажа на МКС Роскосмос намерен в начале 2020 года увеличить численность российского экипажа на МКС с двух до трёх российских космонавтов, несмотря на перенос запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука", от чего зависит количество членов экипажа, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.

Политика «Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.

Общество Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.

Экономика В России увеличат материнский капитал Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.

Политика Минприроды обозначило сроки введения запрета на пластиковую посуду Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин поручил просчитать сроки и условия отказа от пластиковой посуды, сообщает РБК.

Наука В Австралии найдены куски опала с костями неизвестных динозавров Фрагменты опала с заключенными внутри останками древних существ, обнаруженные на территории Австралии три с половиной десятка лет назад, оказались ценнейшей находкой, так как речь идет об останках неизвестного науке вида динозавров.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Политика Трамп предупредил Китай о повышении пошлин Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.

Авто В России рекордно упали продажи автомобилей В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.

Политика Папа Римский встретится с Путиным Папа Римский Франциск встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане через месяц.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Футбол Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» «Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.

Кино Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.

Политика Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».

Происшествия Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Происшествия В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.