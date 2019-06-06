Экономика
Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 летКоммерсантъ 05:59
Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет. На сессии Петербургского международного экономического форума он отметил, что сейчас материальная поддержка семей распространяется на детей до трех лет.
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Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.
с чего всё началось
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.ТАСС04:18
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