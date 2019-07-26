У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл. При этом, я, конечно, не исключаю, что будет принято продление этой программы, но этот вопрос пока не обсуждался и по нему никаких решений нет.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин посоветовал семьям, которые хотят получить материнский капитал, поторопиться с рождением детей, так как срок программы ограничен. Правда, он не исключил её продления до 2025 года. Я бы пожелал тем, кто хочет завести ребёнка, сделать это как можно быстрее.

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