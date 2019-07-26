У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл. При этом, я, конечно, не исключаю, что будет принято продление этой программы, но этот вопрос пока не обсуждался и по нему никаких решений нет.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин допустил, что программа предоставления маткапитала может быть продлена до 2025 года и посоветовал россиянам не затягивать с рождением детей, передает ТАСС. По словам чиновника, в правительстве это вопрос пока не поднимался.

Топилин порекомендовал россиянам не медлить с рождением детей

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Политика В Британии оштрафовали RT на миллионы Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Энергетика Нефть дорожает на статистике из США и геополитических опасениях Мировые цены на нефть сохраняют умеренную положительную динамику в среду днем на фоне статистики по запасам сырья от Американского института нефти (API) и опасениях за напряженную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Авто В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.

Происшествия СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.

Политика Моряки задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву В СБУ не нашли нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Общество Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.

Общество МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.

Армия и оружие Ракеты «Союз-2.1» могут оснастить двигателями РД-180 Первые ступени ракет "Союз-2.1" могут в будущем оснастить двигателями РД-180, которые Россия сейчас поставляет в США, но не использует в отечественных ракетах, сообщил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Политика Рогозина заказали за два миллиона долларов Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".

Политика Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.

Политика Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.

Футбол Криштиану Роналду поддержал Асенсио после травмы Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал бывшего партнёра по "Реалу" Марко Асенсио.

Политика Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.

Спорт «Новое величие» убрали из игры «Что? Где? Когда?» Называться команда будет «по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу».

Авто FAW готовит для России две бюджетные новинки Еще один "китаец": названы цены на новый кроссовер FAW Besturn X40 Согласно этой информации, уже в следующем году в России могут начаться продажи 4,2-метрового кроссовера с индексом D60.

Политика В Туле коммунисты начали подпольно издавать свою газету из-за давления на оппозицию В Тульской области местному отделению КПРФ пришлось перевести издание своей газеты "Тульская правда" на подпольное положение, об этом рассказывает "Русская служба Би-Би-Си".

Общество Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Шоу-бизнес Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.