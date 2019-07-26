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Глава Минтруда Максим Топилин отреагировал на данные о продлении предоставления маткапитала в России, передает РИА "Новости". По словам министра, этот вопрос пока не обсуждался и никаких решений по этому вопросу не принималось.

Топилин отреагировал на данные о продлении маткапитала

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