Экономика
Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Он добавил, что Минтруд запланировал «добраться до каждой семьи», чтобы понять причины низких доходов.
Коммерсантъвчера в 08:30
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Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы, то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, порядка 750-800 миллиардов рублей.
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Бразильский боец Аманда Нуньес одержала победу над Крис Сайборг на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 232, передает "Советский спорт".
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Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь»
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Обновлено вчера в 19:32
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Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей.
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Следователи в Башкирии устанавливают обстоятельства убийства двух детей матерью, которая затем попыталась сжечь дом, оставшись внутри, но ее успел спасти муж, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
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Найдена связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа
Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший под санкции США в декабре 2018 года, мог быть связным между руководителем предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
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Финансы
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Общество
В Петербурге строителям метро выплатили долги по зарплате
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Обновлено вчера в 15:31