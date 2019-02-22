Экономика
Топилин объявил об увеличении выплат по уходу за детьми-инвалидамиРоссийская газета 06:42
Минтруд России подготовил проект указа президента об увеличении размера ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Об этом 22 февраля сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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Минтруд подготовил проект указа о повышении выплат семьям с детьми-инвалидами до 10 тысяч рублей
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