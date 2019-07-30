Экономика
Министр объяснил рост числа бедных россиянOnline47.ru 08:36
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал данные Росстата о росте числа бедных россиян, передает РИА "Новости".
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Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста
На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Авто
В продаже появился роскошный аналог Jeep Wrangler
Компания BAIC объявила старт продаж ограниченной спецверсии внедорожника Beijing BJ40.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:40
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Политика
Крымчан оскорбляет особый порядок выдачи виз в Европу
Абажер считает, что подобный порядок выдачи виз жителям Крыма является нарушением свободы передвижения.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Криштиану Роналду в очередной раз станет отцом
Фото: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Влюбленные пока никак не комментируют данную информацию, однако слухи подогреваются еще и тем, что они оба не раз заявляли о том, что любят детей.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала лицо после пластики
Божена Рынска показала лицо после пластики Журналистка решила заняться собой.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Второго пострадавшего в аварии с участием Андрея Косилова ввели в кому
Напомним, в коме находится и Анастасия Вяткина, получившая в аварии открытую черепно-мозговую травму, и находящуюся после операции в реанимации одной из больниц Челябинска.
Обновлено в 12:21
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Авто
Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ
Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.
Обновлено в 02:02
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Транспорт
В Минтрансе заявили о стабилизации ситуации с багажом в Шереметьеве
Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что руководство аэропорта Шереметьево стабилизировало ситуацию с багажом, набрав дополнительный персонал, повысив зарплату грузчикам и переориентировав потоки.
Обновлено в 12:39
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Суд на Украине 29 июля наложил арест на российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma.
Обновлено в 10:09
Политика
Порошенко отказался прятаться назло Путину
В интервью "Украинской правде" бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя свой внезапный отъезд из страны, рассказал, что не собирается "прятаться", даже если его лишат депутатской неприкосновенности, так как такие действия стали бы "большим подарком" российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 04:37
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Экономика
НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку
Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Как С-400 проникают на Ближний Восток, узнали СМИ
Журналист Мустафа Кемаль Эрдемол на страницах турецкой газеты Cumhuriyet признает, что в отношении приобретения российских С-400 в стране возникло некоторое замешательство.
Обновлено в 08:56
Политика
Сроки краха Украины назвали в Киеве
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года государство Украина может перестать существовать.
Обновлено вчера в 23:06