Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян изменением методик РосстатаСуть событий 09:19
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил это изменением методик подсчёта, которые использует статслужба. По данным Росстата, в первом квартале текущего года число россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, возросло до 14,3% (20,9 миллиона человек).
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Футбол
«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup
Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup.
Обновлено в 16:35
Кино
В сети появился дебютный трейлер фильма «Маяк» с Робертом Паттинсоном
В апреле создатели черно-белого хоррора «Маяк» порадовали поклонников Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо первыми кадрами.
Обновлено в 09:48
Авто
Модели Mercedes-AMG станут тише
Отделение Mercedes-AMG приведет свои модели к новым акустическим нормам и сделает их тише.
Обновлено в 08:59
Экономика
Рост ресторанного рынка в России замедлился до 2,5% в июне
Рост в июне замедлился по сравнению с динамикой в мае (4,3%), а также оказался существенно ниже динамики в июне прошлого года (6,7%), когда на показатели ресторанного рынка повлиял Чемпионат мира по футболу, который принимала Россия.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Смартфон Titan с QWERTY-клавиатурой за 28 мин собрал нужную сумму для запуска
На Kickstarter смартфон Unihertz Titan просят $239, что в пересчете 15 тыс. рублей.
Обновлено в 15:53
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Подмосковье два подростка погибли под колесами электрички
Электричка насмерть сбила двух подростков на станции Шатурторф в Московской области.
Обновлено в 16:02
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение в восьми зданиях
Спасатели ликвидировали открытое горение в трёх жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Культура
Более 150 архивных фотографий покажут на выставке на ВДНХ
Обновлено в 09:01
Политика
Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту
Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана.
Обновлено в 18:18
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Обновлено в 07:34
Политика
Суд отменил решение о выплате вдове погибшего в Сирии военного
Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина — Татьяне Елиной.
Обновлено в 10:28
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Общество
Дачная амнистия в России будет продлена
25 июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, которым продлевается действие дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Россия потребовала от Украины разъяснения из-за ареста танкера
Российское консульство в Одессе направило ноту в МИД Украины с просьбой прояснить ситуацию вокруг танкера Nika Spirit, ответа до настоящего времени не последовало, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:52
Космос
Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска
Обновлено 27 июля в 10:08
Авто
Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем
Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Политика
Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах
Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» обвинил полицию в том, что она работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Турецкие специалисты прибыли в Азербайджан для поисков упавшего МиГ-29
По последним сведениям, турецкие специалисты в уже прибыли на территорию Азербайджана, чтобы подключиться к поискам самолёта и пилота, о судьбе которого ничего не известно.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Турция намерена создать зону безопасности в Сирии
Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Ракета «Союз» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником связи стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и укрепился к евро
Доллар немного повышается, евро снижается на Московской бирже во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании решения Федеральной резервной системы США по ставке.
Обновлено в 03:22