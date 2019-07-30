Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян изменением методик РосстатаСуть событий 09:19
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил это изменением методик подсчёта, которые использует статслужба. По данным Росстата, в первом квартале текущего года число россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, возросло до 14,3% (20,9 миллиона человек).
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