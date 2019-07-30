Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиянИзвестия 09:19
Глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал новые данные Росстата о бедности россиян. По его словам, рост числа малообеспеченных граждан до 14,3% в I квартале 2019 года мог произойти из-за изменения методов подсчета.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Происшествия
Мосгорсуд оставил Навального под арестом
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Анна Воскресенская подчеркнула, что если работающий пенсионер уволится, то «проиндексированные» суммы страховой пенсии будут выплачены за период, начиная с 1-го числа месяца, который следует за месяцем прекращения работы, сообщает «Усинск онлайн».
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Политика
МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Политика
Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:37
Общество
Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Скворцовой
Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой, с требованием исправить недостатки в оказании медицинских услуг, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 10:02
Игры
The Outer Worlds от Obsidian выйдет и на Nintendo Switch
Обновлено в 10:13
Авто
Продемонстрирована новая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera
Прошло чуть более полугода с момента выхода модели Porsche 911 Carrera S, однако теперь разработчики выпустят на рынок базовые версии 911 Carrera Coupe и Carrera Cabriolet.
Обновлено в 02:53
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Ну, и третья — машины находятся в откровенно плохом состоянии, и большинство из них не на ходу.
Обновлено в 07:16
Единоборства
С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе
Обновлено в 09:49
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Армия Сирии отбила у боевиков стратегические высоты на севере Хамы
Вооруженные силы и ополченцы ведут борьбу с террористами из группировок «Джебхат ан- Нусра» (запрещена в России) и «Джейш аль-Изза», которые обосновались в провинции Хама.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Для москвичей проведут бесплатные лекции о родах и воспитании детей
21 августа в клинической больнице № 15 имени Филатова пройдет обсуждение медицинских и психологических вопросов, связанных с подготовкой к родам, а в больнице имени Виноградова будет организована школа отцов, в рамках которой расскажут о ходе беременности и родах, а также научат ухаживать за новорожденными.
Обновлено в 06:53
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Алена Водонаева уличила Оксану Воеводину в браке по расчету
Телеведущая Алена Водонаева заподозрила «Мисс Москву-2015» Оксану Воеводину, вышедшую замуж за малайзийского короля Мухаммада V, в браке по расчету.
Обновлено в 09:58
Политика
Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Участники экспедиции РГО начали изучать остров Итуруп
Участники комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточной бастион – Курильская гряда" приступили к изучению острова Итуруп.
Обновлено вчера в 22:31