Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиянИзвестия вчера в 09:19
Глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал новые данные Росстата о бедности россиян. По его словам, рост числа малообеспеченных граждан до 14,3% в I квартале 2019 года мог произойти из-за изменения методов подсчета.
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Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.
Обновлено в 00:34
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
Повышение пенсий, защита медиков, «ипотечные каникулы» и другие нововведения: как изменится жизнь россиян с августа 2019 года Прибавка к пенсии В августе 2019 года работающим пенсионерам пересчитают пенсии.
Обновлено в 02:00
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Игры
Sony продала 100 миллионов консолей PlayStation 4
Обновлено вчера в 13:13
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Футбол
Юрий Газзаев стал тренером-консультантом «Енисея»
Как сообщила клубная пресс-служба, 58-летний специалист будет работать в клубе ФНЛ в качестве тренера-консультанта.⠀Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».
Обновлено в 00:37
Футбол
«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»
"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Обновлено в 01:35
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Ухудшилось состояние пострадавшего в резонансном ДТП под Челябинском
В Челябинской области ухудшилось состояние одного из пострадавших при ДТП с участием автомашины бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Жозе Моуринью: «Не думал о работе в бундеслиге»
Напомним, последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили за плохие результаты в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Российские военнослужащие прибыли в Казахстан на Международные армейские игры
Команды перелетели в Казахстан из Рязани самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, преодолев в общей сложности расстояние около 4 тыс. км. Российских и сирийских участников Армейских международных игр – 2019 в Казахстане встретили блюдами местной национальной кухни: кумысом и баурсаками.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Задержали подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Политика
На Украине объяснили, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Министр отметил, что украинским властям придется запретить получившим российское гражданство занимать любые государственные должности на Украине.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика
Суд отменил решение о выплате вдове погибшего в Сирии военного
Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина — Татьяне Елиной.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Гаджеты
Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года
Для сравнения: в третьем квартале 2018 финансового года смартфонов iPhone было продано на сумму 29,470 млрд долларов, то есть за год продажи сократились на 12%.
Обновлено вчера в 18:23
Путешествия
Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму
Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал «гламурные посты» о пожарах в Сибири
Галкин считает, что МЧС и пожарные просто не могут бороться с пожарами на огромной территории из-за недостатка финансов и человеческих ресурсов.
Обновлено вчера в 12:00
Космос
Умирающая звезда указала на возможное будущее Солнца
Изначально звезда была вдвое больше нашего Солнца.
Обновлено 29 июля в 02:42
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
24 июля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».
Обновлено в 00:01