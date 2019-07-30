Экономика

Топилин объяснил рост числа бедных россиянИзвестия вчера в 09:19

Глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал новые данные Росстата о бедности россиян. По его словам, рост числа малообеспеченных граждан до 14,3% в I квартале 2019 года мог произойти из-за изменения методов подсчета.
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Министр объяснил рост числа бедных в России

URA.Ruвчера в 08:16

Минтруд объяснил увеличение уровня бедности в России

РБКвчера в 10:01

Топилин объяснил рост числа бедных россиян

Газета.Ruвчера в 08:18

Топилин объяснил рост числа бедных россиян

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Алексашенко: Увеличение количества бедных в России не связано с изменением методик подсчета Росстата

Эхо Москвывчера в 09:35

Топилин объяснил рост числа бедных изменением методик подсчета Росстата

РИА Новостивчера в 07:17

Топилин связал увеличение числа бедных россиян с изменением методики подсчета

ТАССвчера в 06:24
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

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Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.
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Обновлено вчера в 21:22
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

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На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
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Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
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Юрий Газзаев стал тренером-консультантом «Енисея»

Как сообщила клубная пресс-служба, 58-летний специалист будет работать в клубе ФНЛ в качестве тренера-консультанта.⠀Газзаев известен по работе в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».
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Футбол

«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»

"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Обновлено в 01:35
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Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Ухудшилось состояние пострадавшего в резонансном ДТП под Челябинском

В Челябинской области ухудшилось состояние одного из пострадавших при ДТП с участием автомашины бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено вчера в 23:20
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Армия и оружие

Российские военнослужащие прибыли в Казахстан на Международные армейские игры

Команды перелетели в Казахстан из Рязани самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, преодолев в общей сложности расстояние около 4 тыс. км. Российских и сирийских участников Армейских международных игр – 2019 в Казахстане встретили блюдами местной национальной кухни: кумысом и баурсаками.
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Задержали подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве, передает РИА "Новости".
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Общество

Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику

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На Украине объяснили, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом

Министр отметил, что украинским властям придется запретить получившим российское гражданство занимать любые государственные должности на Украине.
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Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
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Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
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В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

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Изначально звезда была вдвое больше нашего Солнца.
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24 июля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
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Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».
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