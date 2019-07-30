Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиянГазета.Ru 08:18
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил новые данные Росстата о бедности россиян, передает РИА "Новости". По его словам, на росте числа малообеспеченных граждан до 14,3% в I квартале 2019 года могло сказаться изменение методов подсчета.
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Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону.
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