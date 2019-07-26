У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл. При этом, я, конечно, не исключаю, что будет принято продление этой программы, но этот вопрос пока не обсуждался и по нему никаких решений нет.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался. Об этом глава Минтруда сообщил журналистам в пятницу.

Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года

Политика Россия ответит на задержание российского танкера СБУ, заявили в МИД В МИД РФ реакция на захват российского танкера СБУ оказалась пока сдержанной.

Общество Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Происшествия 150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.

Авто Названы автомобили, удовлетворяющие владельцев больше всего Определен российский "автомобиль мечты" Самым рейтинговым брендом этого года назван Porsche: индекс удовлетворенности владельцев автомобилей этой марки составил 891 из 1000 возможных баллов.

Футбол Почеттино извинился перед «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после матча Международного кубка чемпионов принёс извинения «Манчестер Юнайтед» за жёсткую игру.

Политика В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.

Происшествия Жена Мамаева продает автомобиль супруга Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.

Политика СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Политика Трамп выступил на фоне двуглавого орла Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.

Гаджеты Новый смартфон Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру Корпорация HMD Global скоро выпустит новую модель Nokia 8.2, оснащенную выдвижной фронтальной камерой с 32-Мп.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.

Армия и оружие Украинские пограничники испугались зеленого луча России По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.

Шоу-бизнес Трехлетняя дочь Екатерины Климовой от Месхи научилась плавать Трехлетняя девочка уже достаточно уверенно держится на воде. Буквально за месяц она научилась плавать.

Политика Украинцы остались без российского дизтоплива Клиентам, оставшимся без дизтоплива, компания пообещала в скором времени диверсифицировать источники поставок.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Космос Синоптики будут использовать странные, «изогнутые» сигналы ГНСС Спутники измеряют здоровье Земли, принимая сигналы, отражённые от участков океана, ледяного покрова или тропического леса, и высчитывая цифровые данные после их приёма.

Культура Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Происшествия Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.

Технологии В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».

Кино Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер новой части Zомбилэнд. Первая часть фильма вышла в свет 2019 году.

Происшествия В лагере под Хабаровском ребенка избили и выбросили в окоп Ребенка из Еврейской автономной области (ЕАО) избили и выбросили в окоп в палаточном лагере «Спецназ дети» в Хабаровском крае, сообщает Regnum в пятницу, 26 июля.