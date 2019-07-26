Экономика

Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 годаТАСС 01:53

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался. Об этом глава Минтруда сообщил журналистам в пятницу.
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Максим Топилин
У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл. При этом, я, конечно, не исключаю, что будет принято продление этой программы, но этот вопрос пока не обсуждался и по нему никаких решений нет.
— Максим ТопилинПолитика Сегодня 03:24

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