Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникамРИА Новости 09:52
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
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Шоу-бизнес
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
Обновлено в 04:25
Политика
Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста 24 моряков, задержанных в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины.
Обновлено в 14:29
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Космос
Китай открыл симулятор Марса для подростков
Обновлено в 04:56
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Футбол
На выход: определились полуфиналисты Лиги чемпионов
Голами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала дочку, рассказала о кормлении грудью и набранных килограммах
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ей очень сложно не показывать лицо дочки.
Обновлено в 17:10
Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также против никарагуанского банка Corporativo.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Ил-112 впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019
На МАКС-2019 впервые представят самолёт Ил-112. Об этом рассказал замминистра промышленности Олег Бочаров.
Обновлено в 06:26
ЖКХ
Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ
Аналитики компании проанализировали данные о коммунальных расходах жителей городов-полумиллионников и пришли к выводу, что траты на оплату ЖКУ варьируются в зависимости от типа дома, степени его благоустройства и общего состояния.
Обновлено в 17:59
Политика
«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву
Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00
Общество
Россиянка стала «Открытием» престижного международного фотоконкурса
Молодой фотограф рассказала, что долго не верила, что на самом деле попала в финал престижного международного конкурса.
Обновлено в 20:00
Общество
Скончался спецкор Первого канала Илья Костин
На 40-м году жизни после продолжительной болезни скончался специальный корреспондент Первого канала Илья Костин.
Обновлено в 09:52
Общество
Мой бизнес работает без меня: владельцы компаний обсудили, возможно ли это
Алтайские предприниматели рассмотрели преимущества и недостатки внедрения организующей схемы 17 апреля в Барнауле состоялась очередная встреча Клуба читающих бизнесменов, на которой обсудили книгу Евгения Фролова "Мой бизнес работает без меня".
Обновлено в 20:19
Происшествия
Для скрывшихся с места ДТП водителей ужесточили наказание
Прежде, если в аварии пострадали люди, сбежавший водитель нес меньшую ответственность, чем пьяные, но более совестливые автолюбители, оставшиеся на месте ДТП.
Обновлено в 18:00
Футбол
Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
Обновлено в 17:31
Армия и оружие
В боях под Триполи погибли около 180 человек
Обновлено в 14:18
Гаджеты
Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold
Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
Обновлено 15 апреля в 07:48
Общество
Депардье выставил на продажу виллу в Бельгии
Французский актёр Жерар Депардье выставил на продажу виллу в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией, сообщила телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 09:51
Культура
Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс вступился за Ассанжа
Легендарный Роджер Уотерс больше не хочет быть англичанином.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено в 16:59
Политика
Парламент Греции одобрил решение потребовать репараций у ФРГ
Греческий парламент одобрил инициативу о предъявлении к правительству ФРГ требований по выплате репараций за разрушения, причиненные стране в годы Второй мировой войне.
Обновлено в 20:25