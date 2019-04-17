Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникамРИА Новости 09:52

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
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Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

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