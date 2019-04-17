Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникамРИА Новости 09:52
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
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Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
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Здоровье
Расходы на приобретение жизненно необходимых лекарств компенсируют
Одной из мер государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства правительство предлагает частичное возмещение их стоимости после покупки.
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В России растет уважение к Сталину
Социологи сделали вывод: положительное отношение к вождю и его роли в истории страны установилось на уровне новой социальной нормы - от преимущественно негативного до позитивного.
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Политика
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Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
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Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
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