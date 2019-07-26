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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин призвал россиян заводить детей, пока действует программа материнского капитала. При этом он допускает возможность её продления до 2025 года.

Топилин допустил продление программы маткапитала после 2021 года

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