Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионераREGNUM 08:47
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
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Это означает, что с 2020 года при формировании бюджета, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить за счет решений таких, административных я бы сказал.
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Новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам может заработать в мае, заявил Топилин
Парламентская газета10:32
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.
Обновлено в 12:03
Политика
Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке
Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Высший суд в Белграде освободил трех участников беспорядков
Высший суд в Белграде освободил трех участников беспорядков в телецентре Сербии.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
Американский военный самолет замечен у российских баз в Сирии
Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.
Обновлено в 18:27
Политика
Губернатор Мурманской области подала в отставку
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила об отставке. Она уже написала соответствующее заявление, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 12:50
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple
«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Якутии задержали людей, устроивших погромы в овощных киосках
В Якутии арестовали нескольких молодых людей, подозреваемых в погромах овощных киосков после преступления мигранта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Обновлено в 20:59
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Экономика
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Транспорт
Движение транспорта на улице Машкова ограничат до ноября
Водители не смогут проехать по улице Машкова до 15 ноября. На этом участке дороги ограничат движение в связи с ремонтом инженерных сетей.
Обновлено в 09:33
Спорт
Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева
Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
Обновлено в 10:27
Энергетика
Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%
Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено в 20:13
Общество
Для строительства досугового центра Чехова используют проект ДК Некрасовки
До 1 апреля 2019 года администрации Холмского района необходимо направить бюджетную заявку в министерство культуры Сахалинской области по строительству досугового центра в селе Чехов, согласно перечня поручений от 19 февраля №20-ПП. В настоящее время в целях обеспечения безопасности актовый зал досугового центра закрыт, все остальные помещения работают в нормальном режиме.
Обновлено в 20:57
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Общество
Из-за отказа от Манту мать в Перми привлекут к ответственности
В Перми полицейскими начато административное производство в отношении матери детей, не допущенных к урокам из-за отказа от пробы Манту.
Обновлено в 16:05
Футбол
Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»
Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:52
Здоровье
В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри тела
В колумбийском городе Барранкилья произошло редкое событие – у местной жительницы родилась дочь, «беременная» своим близнецом.
Обновлено в 13:49
Космос
«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей
Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено в 16:19
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Культура
Юным владимирским аниматорам подарили мультстанок
Мультстанок позволит киномастерской "Начало" при Киноцентре Владимирской области расширить свои творческие возможности.
Обновлено в 07:44