Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионераREGNUM 08:47

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Читать в источнике
Максим Топилин
Это означает, что с 2020 года при формировании бюджета, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить за счет решений таких, административных я бы сказал.
— Максим ТопилинПолитика Сегодня 10:05

Подробнее о событии

Прожиточный минимум пенсионера

Российская газета13:59

Новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам может заработать в мае, заявил Топилин

Парламентская газета10:32

Законопроект о доплатах пенсионерам приняли во втором чтении

Москва 2409:23

Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае

ТАСС10:08

Госдума приняла во втором чтении проект о доплатах малоимущим пенсионерам

РБК08:25

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

REGNUM08:47

Про «нищебродов» и «ледей»

Столица С17 марта в 08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.
Обновлено в 12:03
Политика

Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Высший суд в Белграде освободил трех участников беспорядков

Высший суд в Белграде освободил трех участников беспорядков в телецентре Сербии.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие

Американский военный самолет замечен у российских баз в Сирии

Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Россиянин из США попал на видео, спасая тонущих в ледяной воде собак

Обновлено в 13:38
Политика

Губернатор Мурманской области подала в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила об отставке. Она уже написала соответствующее заявление, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 12:50
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple

«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Музыка

Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе

Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Якутии задержали людей, устроивших погромы в овощных киосках

В Якутии арестовали нескольких молодых людей, подозреваемых в погромах овощных киосков после преступления мигранта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Обновлено в 20:59
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Политика

На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

Обновлено в 20:17
Спорт

«Считаю, что это проявление трусости». Тарьей Бё – о молчании Логинова

Обновлено в 17:57
Экономика

Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Транспорт

Движение транспорта на улице Машкова ограничат до ноября

Водители не смогут проехать по улице Машкова до 15 ноября. На этом участке дороги ограничат движение в связи с ремонтом инженерных сетей.
Обновлено в 09:33
Спорт

Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева

Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
Обновлено в 10:27
Энергетика

Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%

Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено в 20:13
Общество

Для строительства досугового центра Чехова используют проект ДК Некрасовки

До 1 апреля 2019 года администрации Холмского района необходимо направить бюджетную заявку в министерство культуры Сахалинской области по строительству досугового центра в селе Чехов, согласно перечня поручений от 19 февраля №20-ПП. В настоящее время в целях обеспечения безопасности актовый зал досугового центра закрыт, все остальные помещения работают в нормальном режиме.
Обновлено в 20:57
Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Общество

Из-за отказа от Манту мать в Перми привлекут к ответственности

В Перми полицейскими начато административное производство в отношении матери детей, не допущенных к урокам из-за отказа от пробы Манту.
Обновлено в 16:05
Футбол

Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»

Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Обновлено в 19:59
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики

Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:52
Здоровье

В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри тела

В колумбийском городе Барранкилья произошло редкое событие – у местной жительницы родилась дочь, «беременная» своим близнецом.
Обновлено в 13:49
Космос

«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей

Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено в 16:19
Экономика

ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Культура

Юным владимирским аниматорам подарили мультстанок

Мультстанок позволит киномастерской "Начало" при Киноцентре Владимирской области расширить свои творческие возможности.
Обновлено в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное