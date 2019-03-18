Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионераREGNUM 08:47

Это означает, что с 2020 года при формировании бюджета, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить за счет решений таких, административных я бы сказал.

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.

Общество Российские театры присоединились к акции «Возьмите ребенка в театр» Российские театры присоединились международной благотворительной акции "Возьмите ребенка в театр", в рамках которой дети из малообеспеченных семей или домов-интернатов смогут бесплатно посмотреть спектакль.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Происшествия Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Общество В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

Футбол Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.

Шоу-бизнес Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега Телеведущий Егор Иващенко заявил, что певица Юлия Началова опасалась за свою жизнь.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.

Спорт Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".

Политика Высший суд в Белграде освободил трех участников беспорядков Высший суд в Белграде освободил трех участников беспорядков в телецентре Сербии.

Футбол Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Космос SpaceX начинает испытания прототипа межпланетного корабля Starship Частная американская компания SpaceX намерена в ближашие дни приступить к испытаниям прототипа космического корабля следующего поколения Starship, передаёт 18 марта портал Space.com.

Происшествия Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.