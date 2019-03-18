Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионераREGNUM 08:47

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
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Максим Топилин
Это означает, что с 2020 года при формировании бюджета, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить за счет решений таких, административных я бы сказал.
— Максим ТопилинПолитика Сегодня 10:05

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