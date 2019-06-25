Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100РБК 07:24

На годовом собрании акционеров «Аэрофлота» гендиректор компании Виталий Савельев впервые публично прокомментировал расследование крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которое произошло в начале мая.

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Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево. Об этом на собрании акционеров авиакомпании заявил ее гендиректор Виталий Савельев, сообщает ТАСС.

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