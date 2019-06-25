Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100РБК 07:24

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево. Об этом на собрании акционеров авиакомпании заявил ее гендиректор Виталий Савельев, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Гендиректор «Аэрофлота» впервые публично высказался о расследовании крушения SSJ100

На годовом собрании акционеров «Аэрофлота» гендиректор компании Виталий Савельев впервые публично прокомментировал расследование крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которое произошло в начале мая.
Ведомости04:20

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Топ-менеджеров «Аэрофлота» наказали после катастрофы Superjet

URA.Ru07:31

Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100

Коммерсантъ06:50

«Аэрофлот» с 2020 года начнет летать из Красноярска в шесть городов

Интерфакс08:26

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

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ТАСС07:18

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РИА Новости08:12

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за крушения SSJ100

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
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"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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Виталий Геннадьевич Савельев
Российский бизнесмен
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» с апреля 2009 года, кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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