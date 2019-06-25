Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100РБК 07:24

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево. Об этом на собрании акционеров авиакомпании заявил ее гендиректор Виталий Савельев, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Гендиректор «Аэрофлота» впервые публично высказался о расследовании крушения SSJ100

На годовом собрании акционеров «Аэрофлота» гендиректор компании Виталий Савельев впервые публично прокомментировал расследование крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которое произошло в начале мая.
Ведомости04:20

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Топ-менеджеров «Аэрофлота» наказали после катастрофы Superjet

URA.Ru07:31

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за крушения SSJ100

Ведомости06:37

Руководство «Аэрофлота» лишится премий в 2019 году из-за катастрофы SSJ в Шереметьево

Интерфакс08:32

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

РБК07:24

Топ-менеджмент «Аэрофлота» не получит вознаграждения за 2019 год после катастрофы SSJ100

ТАСС07:18

Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100

Коммерсантъ06:50

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100

РИА Новости08:12
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Футбол

«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолета

Московское "Динамо" не может вылететь из аэропорта Шереметьево на сбор в Австрию из-за технических неполадок с самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
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Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу

Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны.
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Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
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В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.
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Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
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В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
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В окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи

Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, незадолго до своего ареста часто общался со следователем полиции одного из округов Москвы, у которой обнаружили дорогую недвижимость в Италии.
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Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
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Борисов: система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

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Замыкает тройку лидеров в предпочтениях жителей нашей страны ещё один японский бренд — Nissan, в России насчитывается 2,07 млн автомобилей этого бренда, из которых четверть с правым рулем (526 тыс. шт.).
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В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
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«Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли

В 2018 г. "Аэрофлот" снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.
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В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.
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Мать Ирины Шейк поддержала дочь после расставания с актером Брэдли Купером. Папарацци застали счастливую семью на прогулке.
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Виталий Геннадьевич Савельев
Российский бизнесмен
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» с апреля 2009 года, кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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