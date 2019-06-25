Происшествия

Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100Коммерсантъ 06:50

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
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Гендиректор «Аэрофлота» впервые публично высказался о расследовании крушения SSJ100

На годовом собрании акционеров «Аэрофлота» гендиректор компании Виталий Савельев впервые публично прокомментировал расследование крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которое произошло в начале мая.
Ведомости04:20

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Топ-менеджеров «Аэрофлота» наказали после катастрофы Superjet

URA.Ru07:31

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100

РИА Новости08:12

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за крушения SSJ100

Ведомости06:37

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

РБК07:24

Топ-менеджмент «Аэрофлота» не получит вознаграждения за 2019 год после катастрофы SSJ100

ТАСС07:18

Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100

Коммерсантъ06:50

Руководство «Аэрофлота» не получит премий в 2019 году из-за катастрофы SSJ в Шереметьево

Интерфакс08:32
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Происшествия

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Виталий Геннадьевич Савельев
Российский бизнесмен
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» с апреля 2009 года, кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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