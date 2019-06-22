Футбол

Топ-клубы на трансферном рынке: кого покупает и продает ЦСКАМК-Спорт вчера в 08:08

Армейцы впервые за несколько лет не попали в Лигу чемпионов, а значит зарабатывать самому скромному по возможностям топ-клубу России станет сложнее. В первую очередь нужно думать, откуда взять 20-25 миллионов евро для комфортного существования.
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ЦСКА хочет купить нападающего сборной Дании

МК-Спорт04:40

СМИ: ЦСКА заинтересован в услугах молодого датчанина

Sportbox.RUвчера в 09:42

ЦСКА ищет усиление в Дании, «Локо» и «Зенит» – в Турции

Спорт-Экспрессвчера в 14:20

Вундеркинд «Норшелланна» интересен ЦСКА, но он не хочет переезжать в Россию

Sport24.ruвчера в 09:03

Потенциальный новичок ЦСКА Олсен: «Переезд в Россию - это не то, к чему я стремлюсь»

Sport.ruвчера в 10:29

СМИ: ЦСКА заинтересован в услугах молодого датчанина

Матч ТВвчера в 09:42

ЦСКА интересуется 19-летним хавбеком «Нордшелланда» Ольсеном

Sports.ruвчера в 17:29
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

ЦБ разъяснил свой совет банкам «прощать долги по ипотеке» Самое доступное жилье в ипотеку, как показало исследование, в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 04:12
Политика

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве

Уточняется, что мужчина был задержан. Ранее сообщалось, что гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участников.
Обновлено в 04:04
Единоборства

Валуев рассказал о лечении опухоли в мозгу

Обновлено вчера в 06:40
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Политика

Зеленский призвал не допускать новых войн

22 июня по всей России проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол

Бразилия благодаря разгрому Перу вышла в плей-офф Кубка Америки

Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Футбол

Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике

Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Общество

На Кубани объявили экстренное предупреждение о грозовых ливнях

Сильные осадки в сочетании с грозой и градом прогнозируют на территории Краснодарского края 23 и 24 июня.
Обновлено в 04:21
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Космос

На Марсе обнаружили признаки жизни

Специалисты НАСА исследовали данные марсохода Curiosity и обнаружили в атмосфере Марса значительное количество метана, что косвенно может свидетельствовать о наличии на планете живых существ.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Алибасов выпал из инвалидного кресла на ток-шоу Малахова

Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.
Обновлено вчера в 12:17
Космос

Сибирские учёные разработали детекторы космических частиц

Обновлено 21 июня в 04:47
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Спорт

Загитова упала во время проката на шоу в Японии

Обновлено в 02:51
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Транспорт

Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено 21 июня в 19:45
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой

Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
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