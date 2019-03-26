Экономика
Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем безработицыВести.Финанс вчера в 23:28
Эксперты РИА "Рейтинг" проанализировали уровень безработицы в разных регионах нашей страны и составили рейтинг. Ниже мы расскажем о регионах с самым высоким уровнем безработицы.
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Сменили регион проживания: численность работающих в Прикамье сократилась
РБК Пермский крайвчера в 05:12
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Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Финансы
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года
Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы
На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Нидерландах обнаружили картину Пикассо, украденную 20 лет назад
Написанный в 1938 году "Портрет Доры Маар" был украден в 1999 году с яхты саудовского шейха, в то время, когда она стояла на якоре во французском Антибе.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста
Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:17
Авто
Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей
Обновлено в 05:53
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 марта
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 марта, составляет 64,4993 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 06:11
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать ее сотрудников как «монстров с резиновыми палками»
Росгвардия стремится к открытости, чтобы граждане РФ понимали назначение ведомства и видели в нем "защиту от преступных посягательств", сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов журналистам во вторник.
Обновлено в 06:30
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Уникальный комплекс разведки «Ирония» впервые покажут в Екатеринбурге
Уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония" впервые покажут широкой публике на выставке вооружения в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:28
Авто
СМИ сообщили о планах Ford уйти с российского рынка
Обновлено в 03:35
Технологии
TV BRICS и Росконгресс запускают совместную рубрику
Знаковое участие холдинга в крупнейшем международном событии стало возможным, благодаря подписанию соглашения об информационном сотрудничестве между «МКР-МЕДИА» и Фондом Росконгресс в 2019 году.
Обновлено в 03:38
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Новый сервис Apple оказалось крайне легко взломать
Apple News+ был представлен на презентации, посвящённой новым сервисам компании из Купертино.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Это очень смешно! Гвинет Пэлтроу скандалит с дочкой в Instagram
Актриса выложила в Instagram фото с Эппл – они отдыхали на горнолыжном курорте.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Общество
Вторник в Москве стал самым теплым днем весны и всего года
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Пенсионерка получила ранения при обстреле ЛНР со стороны ВСУ
Жительница поселка Фрунзе в ЛНР получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Боевика осудили на 24 года за нападение на полицейских в Дагестане
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Шамиля Юсупова, обвиняемого по восьми статьям УК РФ, к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 05:25
Космос
NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Происшествия
14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его
Освободившийся недавно из СИЗО националист и MMA-боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) избил своего 14-летнего сына.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Новую методику обезболивания процедур новорожденным применяют в роддоме Балашихи
Врачи роддома в Балашихе используют грудное вскармливание как метод обезболивания различных вмешательств.
Обновлено в 04:15
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45