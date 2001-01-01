Экономика

Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем безработицыВести.Финанс вчера в 23:28

Эксперты РИА "Рейтинг" проанализировали уровень безработицы в разных регионах нашей страны и составили рейтинг. Ниже мы расскажем о регионах с самым высоким уровнем безработицы.
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Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем безработицы

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