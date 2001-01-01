Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем безработицыВести.Финанс вчера в 23:28

Эксперты РИА "Рейтинг" проанализировали уровень безработицы в разных регионах нашей страны и составили рейтинг. Ниже мы расскажем о регионах с самым высоким уровнем безработицы.

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Шоу-бизнес Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.

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Происшествия Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.