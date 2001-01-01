Экономика
Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем безработицыВести.Финанс вчера в 23:28
Эксперты РИА "Рейтинг" проанализировали уровень безработицы в разных регионах нашей страны и составили рейтинг. Ниже мы расскажем о регионах с самым высоким уровнем безработицы.
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Сменили регион проживания: численность работающих в Прикамье сократилась
РБК Пермский крайвчера в 05:12
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Наука
В Китае нашли древнейшего морского монстра
Обновлено вчера в 05:07
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Общество
Молодожены и именинники смогут посетить ВДНХ бесплатно
Обновлено в 00:31
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Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
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Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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Происшествия
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
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Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Обновлено вчера в 05:52
Общество
Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться
Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Чистая прибыль «Энел Россия» по РСБУ в 2018 году снизилась на 14,5%
Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в 2018 году снизилась на 14,5% - до 5,081 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено вчера в 10:28
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
Боец ММА Дудаев заявил о непричастности к ДТП с погибшими в Москве
Обновлено вчера в 12:17
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Мужчина устроил дебош с раздеванием в аэропорту Омска
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Первый вице-губернатор Курганской области подал в отставку
Первый замгубернатора Курганской области-директор департамента агропромышленного комплекса региона Сергей Пугин покидает пост.
Обновлено в 00:23
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева передано в суд
«Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство"», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 04:01
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Промоутер Сергей Лавров: Юлю Началову заказывали на корпоративы не петь, а просто полюбоваться
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Раскрыт план Порошенко в случае проигрыша выборов
Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту
Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
ХАМАС объявил о взаимном прекращении огня с Израилем
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
В Ульяновске проходят совместные учения ВДВ и спецназа Беларуси
Первые в этом году тактические учения российской 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады и Сил специальных операций Беларуси начались 25 на военных полигонах в Ульяновске.
Обновлено вчера в 08:43