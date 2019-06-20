Футбол

Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»Чемпионат вчера в 14:05

Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
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«Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной Голландии

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В «Краснодаре» – улучшенный Эдгар Давидс. Кто такой Тонни Вилена

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«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Нидерландов

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«Краснодар» объявил о переходе футболиста сборной Голландии

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Sports.ruвчера в 11:46

Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»

Чемпионатвчера в 14:05
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Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
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В ходе беспорядков у парламента Грузии пострадали более 50 человек

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями

Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
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Третий бой Канело–Головкин может не состояться из-за личной неприязни

Третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом может не никогда состояться, поскольку Альварес испытытывает очень резкую личную неприязнь к Головкину и не хочет иметь с ним дело.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Общество

Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги

Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
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Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Суд вынес приговор виновникам обрушения дома в Кузбассе

Собственник жилого помещения и трое наемных рабочих, виновных в обрушении жилого дома в Междуреченске, при котором погибли два человека, приговорены к реальным срокам лишения свободы: собственник – к 5,5 годам колонии-поселения, остальные – к 4 годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено вчера в 19:11
Хоккей

Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин

Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

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Кино

Marvel: Киану Ривз может стать частью киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что Киану Ривз вполне может стать частью прославленной киновселенной.
Обновлено вчера в 05:41
Здоровье

Будет интересно: в «Зарядье» расскажут о принципах работы скорой

26 июня в парке «Зарядье» пройдет лекция на тему «Устройство скорой помощи и как она нам помогает», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных

Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
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В Великобритании 10-летний мальчик погиб, защищая сестру от своего отца

В Великобритании 10-летний мальчик Кейн Моррис погиб, спасая восьмилетнюю сестру, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Sun.
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Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
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Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
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Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

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Нидерландский футболист, полузащитник клуба «Фейеноорд» и сборной Нидерландов.
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