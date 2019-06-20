Футбол
Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»Чемпионат вчера в 14:05
Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
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Официально: «Краснодар» договорился с «Фейеноордом» по трансферу Вильены
Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:55
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Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Политика
В ходе беспорядков у парламента Грузии пострадали более 50 человек
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями
Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Единоборства
Третий бой Канело–Головкин может не состояться из-за личной неприязни
Третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом может не никогда состояться, поскольку Альварес испытытывает очень резкую личную неприязнь к Головкину и не хочет иметь с ним дело.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Общество
Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги
Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ
Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт
По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Футбол
Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки
Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Суд вынес приговор виновникам обрушения дома в Кузбассе
Собственник жилого помещения и трое наемных рабочих, виновных в обрушении жилого дома в Междуреченске, при котором погибли два человека, приговорены к реальным срокам лишения свободы: собственник – к 5,5 годам колонии-поселения, остальные – к 4 годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено вчера в 19:11
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
Обновлено вчера в 14:19
Кино
Marvel: Киану Ривз может стать частью киновселенной
Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что Киану Ривз вполне может стать частью прославленной киновселенной.
Обновлено вчера в 05:41
Здоровье
Будет интересно: в «Зарядье» расскажут о принципах работы скорой
26 июня в парке «Зарядье» пройдет лекция на тему «Устройство скорой помощи и как она нам помогает», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:22
Технологии
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных
Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
В Великобритании 10-летний мальчик погиб, защищая сестру от своего отца
В Великобритании 10-летний мальчик Кейн Моррис погиб, спасая восьмилетнюю сестру, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:23
Политика
Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено в 01:29
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Транспорт
Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве
Обновлено вчера в 05:52