Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»Чемпионат вчера в 14:05

Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Происшествия В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.

Единоборства Третий бой Канело–Головкин может не состояться из-за личной неприязни Третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом может не никогда состояться, поскольку Альварес испытытывает очень резкую личную неприязнь к Головкину и не хочет иметь с ним дело.

Происшествия В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.

Общество Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).

Политика Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.

Футбол «Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.

Футбол Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.

Происшествия Суд вынес приговор виновникам обрушения дома в Кузбассе Собственник жилого помещения и трое наемных рабочих, виновных в обрушении жилого дома в Междуреченске, при котором погибли два человека, приговорены к реальным срокам лишения свободы: собственник – к 5,5 годам колонии-поселения, остальные – к 4 годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Армия и оружие Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.

Хоккей Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.

Политика Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.

Кино Marvel: Киану Ривз может стать частью киновселенной Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что Киану Ривз вполне может стать частью прославленной киновселенной.

Здоровье Будет интересно: в «Зарядье» расскажут о принципах работы скорой 26 июня в парке «Зарядье» пройдет лекция на тему «Устройство скорой помощи и как она нам помогает», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Технологии Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.

Происшествия В Великобритании 10-летний мальчик погиб, защищая сестру от своего отца В Великобритании 10-летний мальчик Кейн Моррис погиб, спасая восьмилетнюю сестру, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Sun.

Политика Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.