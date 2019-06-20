Футбол
Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»Чемпионат вчера в 14:05
Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
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Официально: «Краснодар» договорился с «Фейеноордом» по трансферу Вильены
Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:55
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
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Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
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Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва
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Общество
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СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
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Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
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Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО
В сети Интернет был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как неопознанный летающий объект подлетает к пассажирскому авиалайнеру.
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ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
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Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
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Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
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На «Армии-2019» представят перспективные образцы вооружения
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Форвард «Дьюк Блю Девилз» Зайон Уильямсон выбран «Нью-Орлеан Пеликанс» под первым номером драфта НБА-2019, прошедшего в Бруклине на арене «Барклайс центр».
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В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено вчера в 16:30
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой протечке в Тушинском тоннеле
Обновлено вчера в 21:16
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Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына
Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
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Воздушный шар с туристами ветром унесло в горы Египта
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
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Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
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Здоровье
На Южном Урале заработает новая программа поддержки врачей
«По инициативе врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера к 1 сентября этого года в регионе будет разработана программа, предусматривающая обеспечение жильем молодых специалистов из числа врачей, в том числе пребывающих на работу в сельские населенные пункты, а также работников дефицитных специальностей», – анонсировал министр здравоохранения.
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Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
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Пензенский предприниматель пожаловался Путину на частые проверки
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Обновлено вчера в 11:44
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
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СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности
Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
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Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
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