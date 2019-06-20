Футбол

Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»Чемпионат вчера в 14:05

Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
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