Футбол
Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»Чемпионат вчера в 14:05
Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:59, Вашингтон
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Брянский завод поставил на колеса зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2»
На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» покажут боевую машина из состава ЗРК «Тор-М2» на корпусном колесном шасси с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.
Обновлено в 03:21
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Армия и оружие
Военнослужащие США испортили сельхозугодия в Румынии
Военнослужащие армии США в ходе учений НАТО в Румынии случайно въехали на бронемашинах на территорию частных сельскохозяйственных угодий и уничтожили растущие на полях культуры, сообщает пресс-служба минобороны Румынии.
Обновлено вчера в 20:05
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Футбол
Чех вернулся в «Челси» на должность советника
Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой женился во второй раз
Со своим племянником Владом Алла Пугачева не общалась долгое время.
Обновлено в 05:40
Политика
Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе
Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Названа смертельная опасность долгого рабочего дня
Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников
Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено вчера в 07:21
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма
РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
Обновлено в 02:42
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол
Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего
Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
Обновлено вчера в 18:42
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Технологии
Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр
Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.
Обновлено в 02:07
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Здоровье
Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании
По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.
Обновлено в 05:42
Общество
Детские сады разрешили размещать на первых этажах жилых домов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее размещать детские сады на первых этажах в уже построенных жилых домах.
Обновлено в 04:55
Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты радикалов в Грузии. По его словам, это вызывает осуждение.
Обновлено в 05:45
Энергетика
«Нафтогаз Украины» снизил в среднем на 13% цену на газ для промпотребителей в июле
Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
Huawei в Nova 5 намекает на новый процессор Kirin 810
Скорее всего в Huawei намекают на процессор Kirin 810, состоящий из шести ядер ARM Cortex-A55 и двух Cortex-A76.
Обновлено 19 июня в 15:49
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле
Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05