Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.

Армия и оружие Брянский завод поставил на колеса зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» покажут боевую машина из состава ЗРК «Тор-М2» на корпусном колесном шасси с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.

Общество Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам 100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Армия и оружие Военнослужащие США испортили сельхозугодия в Румынии Военнослужащие армии США в ходе учений НАТО в Румынии случайно въехали на бронемашинах на территорию частных сельскохозяйственных угодий и уничтожили растущие на полях культуры, сообщает пресс-служба минобороны Румынии.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.

Футбол Чех вернулся в «Челси» на должность советника Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой женился во второй раз Со своим племянником Владом Алла Пугачева не общалась долгое время.

Политика Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.

Политика Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Общество Названа смертельная опасность долгого рабочего дня Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.

Общество Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.

Происшествия Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.

Политика Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.

Финансы Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Политика ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.

Общество В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.

Общество Канал имени Москвы дал новую течь Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.

Футбол Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.

Технологии Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.

Общество В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».

Здоровье Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.

Общество Детские сады разрешили размещать на первых этажах жилых домов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее размещать детские сады на первых этажах в уже построенных жилых домах.

Политика В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты радикалов в Грузии. По его словам, это вызывает осуждение.

Гаджеты Huawei в Nova 5 намекает на новый процессор Kirin 810 Скорее всего в Huawei намекают на процессор Kirin 810, состоящий из шести ядер ARM Cortex-A55 и двух Cortex-A76.

Шоу-бизнес Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.