Футбол

Тонни Вилена: «Я с детства тренировал дальние удары»Спорт-Экспресс 09:17

Уфа — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
28′
Урош Спаич
Каталин Карп
29′
Джемал Табидзе
39′
49′
Юнес Намли
54′
Кристиан Рамирес
Сильвестр Игбоун
65′
66′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
70′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
Андрей Козлов
Дмитрий Сысуев
72′
73′
Тонни Триндаде де Вильена
Оливье Тилль
Вячеслав Кротов
83′
Каталин Карп
Азамат Засеев
84′
86′
Джемал Табидзе
Вячеслав Кротов
87′
90′
Тонни Триндаде де Вильена
Йоун Гудни Фьоулюсон
Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена отметил, что ему приятно получить приз лучшему игроку матча с "Уфой" (3:2). Голландец забил один из мячей краснодарцев дальним ударом.
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