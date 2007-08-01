Футбол

«Тоннель для новичков в „Зените“ оказался гораздо жестче». Сутормин – о дебюте, Питере и сборнойМатч ТВ 02:12

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 21 июля
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Новичок «Зенита» поделился впечатлениями от первых недель в «Зените» и рассказал, как его жена-москвичка чувствует себя на берегах Невы. В матче второго тура РПЛ с «Сочи» новичок петербургской команды впервые вышел в стартовом составе сине-бело-голубых.
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Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита».
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