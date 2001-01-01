Футбол

Тони Крос рассказал о своей травме
Матч ТВ
вчера в 08:38

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Крос пропустил матч 14-го тура чемпионат Испании с «Валенсией» (2:0) из-за травмы колена. Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.
Матч ТВвчера в 08:38

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Кроос: скоро вернусь в строй

Чемпионатвчера в 08:52

Кроос сообщил, когда вернётся в строй

Евро-футбол.рувчера в 08:45

Тони Крос рассказал о своей травме

Матч ТВвчера в 08:38

Тони Крос рассказал о своей травме

Sportbox.RUвчера в 08:38

«Скоро вернусь в строй». Тони Кросс о своей травме колена

Спорт-Экспрессвчера в 08:38

Кроос сообщил о травме колена

Soccer.ruвчера в 07:55

Тони Кроос: «Восстанавливаюсь после травмы колена. Скоро вернусь в строй»

Sports.ruвчера в 10:50
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Футбол

«Реал» забил шесть голов в Кубке Испании

Мадридский "Реал" одержал победу в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против "Мелильи". Королевский клуб победил со счётом 6:1.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

Обновлено в 01:34
Футбол

Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

Обновлено в 00:55
Футбол

«Торино» прошёл соперника из Серии С

Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол

Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США

"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол

Тренера Талалаева дисквалифицировали в Армении до конца сезона

Главный тренер ереванского «Пюника» Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года за оскорбление арбитра.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол

Гендузи: «Думаю, Феллайни завидует моим волосам»

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи прокомментировал инцидент с Маруаном Феллайни в матче на "Олд Траффорд".
Обновлено в 01:13
Футбол

Френки де Йонг, скорее всего, перейдет летом в «ПСЖ» за 75 млн евро

Директор «Аякса» Марк Овермарс подтвердил факт переговоров с «ПСЖ» в четверг, но отметил, что окончательной договоренности пока нет, поскольку игроком интересуются и другие клубы («Манчестер Сити», «Барселона» и «Бавария»).
Обновлено в 01:34
Футбол

Джесси Лингард: «Верим, что „МЮ“ финиширует в топ-4»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард оценил шансы команды на попадание в четверку лучших в чемпионате Англии.
Обновлено в 01:26
Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Экс-тренер «Рубина» назвал проблемы команды

Бывший тренер казанского "Рубина" Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

«Бавария» хочет, чтобы Гризманн заменил в команде Роббена

В начале декабря стало известно, что полузащитник Арьен Роббен проводит свой последний сезон в составе мюнхенцев, поэтому клуб хочет найти ему достойную замену.
Обновлено в 01:24
Футбол

Черчесов получил премию «Человек года»

Обновлено вчера в 21:54
Футбол

Игорь Акинфеев: «После Хорватии была пустота»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший в этом году свою карьеру в сборной России, в интервью "РИА Новости" рассказал о своих чувствах после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионат мира.
Обновлено в 01:19
Футбол

«Локомотив» подтвердил разрыв крестообразной связки у Ротенберга

В «Локомотиве» подтвердили, что защитник Борис Ротенберг порвал крестообразную связку колена.
Обновлено вчера в 14:19
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Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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