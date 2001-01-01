Футбол

Тони Крос рассказал о своей травме
Матч ТВ
08:38

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Крос пропустил матч 14-го тура чемпионат Испании с «Валенсией» (2:0) из-за травмы колена. Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.
Матч ТВ08:38

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Кроос: скоро вернусь в строй

Чемпионат08:52

Кроос сообщил, когда вернётся в строй

Евро-футбол.ру08:45

Тони Крос рассказал о своей травме

Матч ТВ08:38

Тони Крос рассказал о своей травме

Sportbox.RU08:38

«Скоро вернусь в строй». Тони Кросс о своей травме колена

Спорт-Экспресс08:38

Кроос сообщил о травме колена

Soccer.ru07:55

Тони Кроос: «Восстанавливаюсь после травмы колена. Скоро вернусь в строй»

Sports.ru10:50
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:19, Ашберн
Футбол

«Реал» забил шесть голов в матче Кубка Испании по футболу

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома со счетом 6:1 разгромил команду «Мелилья», выступающую в Сугунде B (третьем по силе дивизионе чемпионата страны).
Обновлено в 13:10
Футбол

Феллаини не будет наказан за то, что он схватил Гендузи за волосы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини не будет наказан за свои действия во время матча АПЛ с "Арсеналом" (2:2). Бельгиец во время игры схватил за волосы хавбека "Арсенала" Маттео Гендузи, однако наказания для игрока не последует, поскольку арбитр встречи Андре Марринер зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар.
Обновлено в 12:39
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Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе

Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 13:11
Футбол

Черчесов назвал Ахметова лучшим молодым футболистом 2018 года в РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании, по итогам которого будет выбран лучший молодой футболист 2018 года в РПЛ.
Обновлено в 12:07
Футбол

«Локомотив» подтвердил травму крестообразной связки у Ротенберга

"Локомотив" подтвердил, что защитник команды Борис Ротенберг травмировал переднюю крестообразную связку коленного сустава.
Обновлено в 11:48
Футбол

Матчи «Монако» и «Марселя» перенесены из-за протестов во Франции

Матчи с участием футбольных клубов "Монако" и "Марселя" отменены и перенесены на более поздний срок из-за массовых протестов во Франции.
Обновлено в 12:41
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«Вест Хэм» хочет приобрести игрока «МЮ»

Обновлено в 12:47
Футбол

Назван лучший игрок «Зенита» в ноябре

Обновлено в 11:30
Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Обновлено в 08:04
Футбол

Геннадий Орлов: «Сочувствую Кокорину и Мамаеву. Саша нужен „Зениту“»

Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что сочувствует нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 12:59
Футбол

Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»

Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
Обновлено в 10:24
Футбол

Суботич покинул поле без сознания после травмы головы

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«Верим, что вернемся». «Амкар» поздравил себя с днем рождения

«Амкар» поздравил себя с днем рождения. Сегодня, 6 декабря, исполнилось 24 года со дня основания клуба.
Обновлено в 09:15
Футбол

Глушаков сыграл в футболке с перевернутой эмблемой «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков во втором тайме домашнего матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:1) играл в футболке с неправильной эмблемой красно-белых.
Обновлено в 10:40
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Новичок «Спартака» выразил уверенность в успехе Кононова в команде

Новичок «Спартака» Максим Глушенков поделился мнением о главном тренере красно-белых Олеге Кононове, а также признался, что после перехода в стан красно-белых он стал внимательнее относиться к своим записям в соцсетях.
Обновлено в 11:04
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Тони Кроос
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Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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