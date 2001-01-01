Футбол

Тони Крос рассказал о своей травме
Матч ТВ
08:38

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Крос пропустил матч 14-го тура чемпионат Испании с «Валенсией» (2:0) из-за травмы колена. Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.
Матч ТВ08:38

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Кроос: скоро вернусь в строй

Чемпионат08:52

Кроос сообщил, когда вернётся в строй

Евро-футбол.ру08:45

Тони Крос рассказал о своей травме

Матч ТВ08:38

Тони Крос рассказал о своей травме

Sportbox.RU08:38

«Скоро вернусь в строй». Тони Кросс о своей травме колена

Спорт-Экспресс08:38

Кроос сообщил о травме колена

Soccer.ru07:55

Тони Кроос: «Восстанавливаюсь после травмы колена. Скоро вернусь в строй»

Sports.ru10:50
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Футбол

«Реал» забил шесть голов в Кубке Испании

Мадридский "Реал" одержал победу в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против "Мелильи". Королевский клуб победил со счётом 6:1.
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Футболисты "Дженоа" в серии пенальти уступили клубу третьего итальянского дивизиона "Виртус Энтелла" и не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Италии.
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Талалаев дисквалифицирован до конца чемпионата Армении

Главный тренер "Пюника" Андрей Талалаев был сурово наказан за оскорбление резервного арбитра в матче с "Гандзасаром" (1:3).
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время домашнего матча Премьер-Лиги с «Арсеналом» схватил за волосы Маттео Гюэндузи, сообщает Sky Sports.
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Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком России

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Матчи «Монако» и «Марселя» перенесены из-за протестов во Франции

Матчи с участием футбольных клубов "Монако" и "Марселя" отменены и перенесены на более поздний срок из-за массовых протестов во Франции.
Обновлено в 15:20
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«Локомотив» подтвердил травму крестообразной связки у Ротенберга

"Локомотив" подтвердил, что защитник команды Борис Ротенберг травмировал переднюю крестообразную связку коленного сустава.
Обновлено в 14:19
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Жена Кисслинга проходила некоторые тесты за мужа

Бывший нападающий сборной Германии Штефан Кисслинг рассказал, что некоторые упражнения за него выполняла жена.
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Братья Миранчук поддержали Кокорина и Мамаева

Футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук выступили со словами поддержки в адрес нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся под арестом.
Обновлено в 16:13
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Определились соперники юношеских сборных России на ЧЕ

В элитном раунде ЧЕ-2019 сборная России (игроки 2000 г. р.) встретится с Ирландией, Азербайджаном и Румынией.
Обновлено в 12:44
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КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов «Спартака»

КДК РФС перенес на 13 декабря рассмотрение расистских выкриков болельщиками «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
Обновлено в 07:19
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Раньери: «Моуринью первым поздравил с возвращением в АПЛ»

Новый наставник "Фулхэма" Клаудио Раньери лестно отозвался о главном тренере "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и назвал португальца своим другом.
Обновлено в 15:40
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"Фейеноорд" разгромил "Венло" в матче 11-го тура чемпионата Голландии. Автором победного гола стал Робин ван Перси.
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Анчелотти: Не считаю «Ювентус» недосягаемым

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Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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