Футбол
Тони Кроос продлил контракт с «Реалом»Спорт-Экспресс 04:12
Полузащитник Тони Кроос продлил контракт с "Реалом", сообщает официальный сайт мадридского клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Предыдущий контракт действовал до лета 2022-го.
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Транспорт
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Политика
Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе первой задачей своей команды.
Обновлено в 04:00
Политика
Глава СБУ подал в отставку за час до инаугурации Зеленского
Глава СБУ Василий Грицак подал заявления об отставке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах
Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.
Обновлено в 04:01
Единоборства
Макгрегор сделал фото с Овечкиным и назвал его «правильным русским»
Макгрегор подписал фото «Правильный русский» и добавил цитату на кириллице из романа «Мастер и Маргарита»: «Рукописи не горят».
Обновлено в 03:51
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде.
Обновлено в 03:08
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Политика
Сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского
Официальный портал президента Украины начали обновлять под нового главу государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:50
Транспорт
Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2
Обновлено в 03:37
Общество
В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма
Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Политика
Слуцкий назвал надуманными обвинения против Бутиной
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал надуманными обвинения против россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 03:04
Футбол
Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика
На проходке к Раде Зеленский поцеловал трех мужчин
Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время проходки в задние Верховной Рады на свою инаугурацию жал людям руки, фотографировался и поцеловал троих мужчин, стоявших в толпе.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
Обновлено в 02:01
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Экономика
Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФ
Из доклада следует, что по итогам первого квартала инфляция в России поднялась до 5,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 2,3%.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Американец 10 лет снимал детское порно в России
Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Айре Лэнгу и его помощнице, которые снимали и распространяли порно с участием подростков.
Обновлено в 04:50
Наука
Раскрыта тайна происхождения Бермудских островов
Международная группа ученых установила, какие процессы привели к формированию Бермудских островов.
Обновлено в 04:18
Авто
Как дважды разрушенное предприятие Воронежа стало обслуживать Сергея Шойгу
Кстати, в момент торжества на 9 мая на кабриолете, где стоял генерал армии, уже были шины, произведенные именно в Воронеже.
Обновлено вчера в 14:00