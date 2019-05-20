Тони Кроос продлил контракт с «Реалом»Спорт-Экспресс 04:12

Полузащитник Тони Кроос продлил контракт с "Реалом", сообщает официальный сайт мадридского клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Предыдущий контракт действовал до лета 2022-го.

Политика Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе первой задачей своей команды.

Политика Глава СБУ подал в отставку за час до инаугурации Зеленского Глава СБУ Василий Грицак подал заявления об отставке. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.

Единоборства Макгрегор сделал фото с Овечкиным и назвал его «правильным русским» Макгрегор подписал фото «Правильный русский» и добавил цитату на кириллице из романа «Мастер и Маргарита»: «Рукописи не горят».

Происшествия Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Политика Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде.

Кино Вышла последняя серия «Игры престолов» 6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.

Политика Сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского Официальный портал президента Украины начали обновлять под нового главу государства Владимира Зеленского.

Общество В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.

Политика Слуцкий назвал надуманными обвинения против Бутиной Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал надуманными обвинения против россиянки Марии Бутиной.

Происшествия В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.

Политика На проходке к Раде Зеленский поцеловал трех мужчин Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время проходки в задние Верховной Рады на свою инаугурацию жал людям руки, фотографировался и поцеловал троих мужчин, стоявших в толпе.

Политика Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.

Гаджеты Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Шоу-бизнес Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.

Экономика Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФ Из доклада следует, что по итогам первого квартала инфляция в России поднялась до 5,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 2,3%.

Происшествия Американец 10 лет снимал детское порно в России Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Айре Лэнгу и его помощнице, которые снимали и распространяли порно с участием подростков.

Наука Раскрыта тайна происхождения Бермудских островов Международная группа ученых установила, какие процессы привели к формированию Бермудских островов.