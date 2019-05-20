Футбол

Тони Кроос продлил контракт с «Реалом»Спорт-Экспресс 04:12

Полузащитник Тони Кроос продлил контракт с "Реалом", сообщает официальный сайт мадридского клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Предыдущий контракт действовал до лета 2022-го.
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Кроос продлил контракт с мадридским «Реалом» до лета 2023 года

РИА Новости04:33

Кроос подписал контракт с «Реалом» до 2023 года

Советский спорт04:27

«Реал» объявил о продлении контракта с Кроосом

Бомбардир.ру04:47

«Реал» продлил контракт с Кроосом до 2023 года

Sport24.ru04:21

Тони Кроос продлил контракт с «Реалом»

Спорт-Экспресс04:12

Крос продлил контракт с «Реалом»

Матч ТВ04:27

Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2023 года

Sports.ru04:12
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