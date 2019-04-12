Футбол
Тони Кроос намерен покинуть «Реал»Еженедельник Футбол 04:51
Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в другой клуб. По окончании сезона он, возможно, покинет команду. По информации издания, хавбек чувствует, что его время в Мадриде подходит к концу, и он хочет получить новый вызов.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Экономика
Более 37 тысяч москвичей зарегистрировались как самозанятые
Количество самозанятых жителей столицы по итогам первого квартала 2019 года составило 34,6 тысячи, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено в 04:31
Здоровье
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Крыму снизилась на 15%
Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Республике Крым снизился на 15% по итогам двух месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова рассекретила пол ребенка
Софья Каштанова, прославившаяся ролями в сериалах «Полицейский с рублевки» и «Психологини», рассказала о том, что родила сына.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходом
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района
В Дагестане в рамках расследования уголовного дела задержан глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев.
Обновлено в 03:54
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку
Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Автоспорт
Боттас стал лучшим на второй тренировке Гран-при Китая
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас стал лучшим во второй свободной практике третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Китая, который проходит в Шанхае.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Политика
Литва отозвала посла из России после угроз
«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в „деле 13 января“», — цитирует «Интерфакс» пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Любительница больших размеров Настя Ивлеева рассказала о первом сексе
Любительница больших размеров Настя Ивлеева рассказала о первом сексе Звезда YouTube поведала историю потери девственности.
Обновлено в 05:08
Политика
Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича
Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.
Обновлено в 03:18
Единоборства
UFC запретил украинскому бойцу выходить на ринг под «День Победы»
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) запретил украинскому бойцу Никите Крылову выйти в октагон под песню Льва Лещенко "День Победы", сообщает Octagon TV.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ выйти на позиции ополчения
Украинские силовики предприняли неудачную попытку выйти на позиции ополчения, один из них взят в плен, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 05:03
Экономика
Китай в марте зафиксировал увеличение экспорта и снижение импорта
Экспорт Китая в юанях в марте взлетел на 21,3%, рекордными темпами с февраля прошлого года, в то время как импорт снизился на 1,8%.
Обновлено в 04:23
Экономика
Топилин заявил о рекордном росте реальных зарплат россиян
Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что реальная зарплата россиян в 2018 году выросла на 6,8%. По его словам, это максимальный показатель с 2012 года.
Обновлено в 03:41
Авто
В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы
В сети появилось видео с кабриолетами марки Aurus.
Обновлено в 04:27
Общество
Беглый «основатель» Facebook попросил убежища в Эквадоре
Обвинения против Чельи были выдвинуты после того, как в 2010 году он подал в суд на владельца Facebook Марка Цукерберга, предъявив права на 84% акций социальной сети.
Обновлено в 04:08
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Политика
Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации
10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
Обновлено вчера в 04:34
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа
Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:26
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Флагманская пятикамерная Nokia 9 PureView уже продаётся в России
Компания HMD Global объявила начале продаж смартфона Nokia 9 PureView в России.
Обновлено в 04:32