Футбол
Тони Кроос намерен покинуть «Реал»Еженедельник Футбол 04:51
Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в другой клуб. По окончании сезона он, возможно, покинет команду. По информации издания, хавбек чувствует, что его время в Мадриде подходит к концу, и он хочет получить новый вызов.
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