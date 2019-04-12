Футбол

Тони Кроос намерен покинуть «Реал»Еженедельник Футбол 04:51

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перейти в другой клуб. По окончании сезона он, возможно, покинет команду. По информации издания, хавбек чувствует, что его время в Мадриде подходит к концу, и он хочет получить новый вызов.
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Кроос может покинуть «Реал» летом

Спорт-Экспресс04:51

СМИ: футболист Кросс намерен покинуть «Реал» летом

ТАСС04:06

Источник: «Кроос хочет покинуть „Реал“ по окончании сезона»

Sport.ru03:58

Кроос намерен покинуть «Реал» летом

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Кроос решил уйти из «Реала»

Евро-футбол.ру03:28

Тони Кроос намерен покинуть «Реал» летом

РИА Новости03:07

СМИ: Крос планирует покинуть «Реал»

Матч ТВ03:59
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Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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