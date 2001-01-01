Футбол

Тони Кроос: «В этом сезоне у „Реала“ все пошло не так, как хотелось»Спорт-Экспресс 10:31

Полузащитник "Реала" Тони Кроос недоволен текущим сезоном, но считает, что необходимо продолжать усердно работать, информирует AS. В текущем сезоне "Реал" потерял шансы на завоевание трофеев в Лиге чемпионов и Кубке Испании.
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Кроос: результаты «Реала» в текущем сезоне? Это нормально

Евро-футбол.ру10:11

Тони Крос: «В этом сезоне все пошло не так, как нам хотелось»

Sportbox.RU11:20

Тони Кроос: «В этом сезоне у „Реала“ все пошло не так, как хотелось»

Спорт-Экспресс10:31

Тони Крос: «В этом сезоне все пошло не так, как нам хотелось»

Матч ТВ11:20

Кроос: то, что произошло с «Реалом» в текущем сезоне, совершенно нормально

Чемпионат08:21

Кроос: «Дела пошли не так, как этого хотели в „Реале“. После трех невероятных сезонов это нормально»

Бомбардир.ру10:24
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