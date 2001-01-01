Футбол
Тони Кроос: «В этом сезоне у „Реала“ все пошло не так, как хотелось»Спорт-Экспресс 10:31
Полузащитник "Реала" Тони Кроос недоволен текущим сезоном, но считает, что необходимо продолжать усердно работать, информирует AS. В текущем сезоне "Реал" потерял шансы на завоевание трофеев в Лиге чемпионов и Кубке Испании.
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