Футбол

Тони Кроос: «Германия была лучше Голландии»
Спорт-Экспресс
21:13

Германия — Нидерланды
2 – 2
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
Тимо Вернер
9′
Матс Хуммельс
14′
Лерой Сане
19′
38′
Джорджиньо Вейналдум
45′
Райан Бабел
Джавайро Дилросун
Тони Кроос
52′
60′
Джорджиньо Вейналдум
Тонни Триндаде де Вильена
Тимо Вернер
Марко Ройс
63′
66′
Джавайро Дилросун
Люк де Йонг
Серж Гнабри
Томас Мюллер
67′
Джошуа Киммих
68′
Лерой Сане
Леон Горетцка
80′
85′
Куинси Промес
90′
Вирджил ван Дейк
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос после ничьей с Голландией в матче Лиги наций (2:2) отметил, что немцы были лучше. По его словам, победа помогла бы его команде.
Спорт-Экспресс21:13

Подробнее о событии

Тони Кроос: «Германия была лучше Голландии»

Спорт-Экспресс21:13

Кроос: «Мы не знали, как закончить матч, и вот, к чему это привело»

Soccer.ru19:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Футбол

Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций

Сборная Германии (2) финишировала третьей и в следующем розыгрыше турнира выступит в лиге B. Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.
Обновлено в 19:41
Футбол

Алексей Миранчук: «Хочется занять первое место в группе»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о настрое команды перед матчем со Швецией в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Обновлено в 22:41
Футбол

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», заболел.
Обновлено в 22:54
Футбол

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу

Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 15:29
Футбол

Македония разгромила Гибралтар, Армения вырвала ничью в Лихтенштейне

В параллельной игре группы 4 лиги D сборная Армении вырвала ничью в Лихтенштейне 2:2. У хозяев поля мячи забили Марсель Бюхель (44) и Николас Хаслер (47), а у гостей Саркис Адамян (9) и Александр Карапетян (85).
Обновлено в 22:36
Футбол

Исландия сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче

Накануне завершился товарищеский матч Катар — Исландия. Встреча прошла в Бельгии и завершилась со счетом 2:2.
Обновлено в 17:22
Футбол

Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси»

Обновлено в 22:39
Футбол

Балотелли вернулся из отпуска с весом более 100 кг

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли вернулся из отпуска с избыточным весом, утверждает L'Equipe.
Обновлено в 22:31
Футбол

ФК «Урал» заподозрили в участии в договорном матче с подставным судьей

Футбольный клуб «Урал» оказался в списке других российских команд, попавших под подозрение в участии в договорных матчах с подставными судьями, которые при необходимости обеспечивали нужный результат.
Обновлено в 19:40
Футбол

Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»

Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:22
Футбол

Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:21
Футбол

Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах, фотографию которых он опубликовал в Twitter.
Обновлено в 19:39
Футбол

Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»

Обновлено в 12:59
Футбол

Бонавентура пропустит до восьми месяцев из-за травмы колена

Обновлено в 15:57
Футбол

Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.
Обновлено в 17:59
ещё по теме
Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное