Единоборства
Вчера, 22 декабря в Бруклине бывший претендент на титул в первом среднем весе, 28-летний Тони Харрисон завоевал титул WBC в этом весе, неожиданно победив явного фаворита чемпиона WBC Джермелла Чарло.
Allboxing.ruвчера в 23:03
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Харрисон сенсационно победил Джермелла Чарло и стал чемпионом мира по версии WBC
Матч ТВвчера в 22:03
Харрисон сенсационно победил Джермелла Чарло и стал чемпионом мира по версии WBC
Sportbox.RUвчера в 22:03
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:24, Ашберн
Единоборства
Уайт нокаутировал Чисору и защитил чемпионские пояса
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Единоборства
Чарло отстоял титул временного чемпиона WBC, победив Коробова
Российский боксер Матвей Коробов уступил американцу Джермалло Чарло в бою за титул временного чемпиона WBC, сообщает 23 декабря Sport 24.
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Единоборства
Нурмагомедов открыл школу дзюдо в Санкт-Петербурге
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Единоборства
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UFC сообщил, подписал новый контракт с бывшим чемпионом организации в тяжелом весе Кейном Веласкесом.
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Единоборства
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Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли подчеркнул, что хотел бы выйти на поединок с Колби Ковингтоном, в случае если ему не позволят выйти на поединок с Конором Макгрегором или подняться в средний вес.
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Единоборства
Чемпионат России выиграли ростовские тхэквондисты
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Губернатор Алексей Дюмин в Москве наградил призеров юношеского турнира по боевому самбо, посвященного Дню работника органов безопасности РФ.
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Единоборства
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Спортсмены из Цхинвала взяли три золота всероссийского фестиваля бокса
Трое боксеров поднялись на высшую ступень пьедестала, еще один удостоился серебряной награды, сообщил Sputnik наставник спортсменов Родин Кумаритов, сопровождавший ребят в поездке на турнир.
Обновлено в 02:28
Единоборства
Де ла Хойя — о следующем сопернике Альвареса: вы будете шокированы
Глава промоутерской компании Golden Boy, занимающейся карьерой Сауля Альвареса, Оскар де ла Хойя подчеркнул, что скоро будет объявлено имя следующего соперника чемпиона мира в трёх весовых категориях Сауля Альвареса.
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Единоборства
Ульяновский фестиваль кикбоксинга встречает новичков
В рамках фестиваля 22 декабря в ФОК «Фаворит» (улица Шоферов, 12) стартовали Чемпионат и Первенство города по кикбоксингу.
Обновлено вчера в 06:01