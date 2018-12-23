Единоборства
Вчера, 22 декабря в Бруклине бывший претендент на титул в первом среднем весе, 28-летний Тони Харрисон завоевал титул WBC в этом весе, неожиданно победив явного фаворита чемпиона WBC Джермелла Чарло.
Allboxing.ruвчера в 23:03
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Харрисон сенсационно победил Джермелла Чарло и стал чемпионом мира по версии WBC
Матч ТВвчера в 22:03
Харрисон сенсационно победил Джермелла Чарло и стал чемпионом мира по версии WBC
Sportbox.RUвчера в 22:03
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