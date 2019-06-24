Тон торгам в США зададут ожидания от саммита G20ПРАЙМ 06:09

Ключевым событием недели для рынка станет саммит G20 в Японии, на котором запланированы переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Инвестсообщество ожидает сигналов о восстановлении торговых взаимоотношений между КНР и США, что поддерживает оптимизм на мировых площадках.

Тон торгам в США зададут ожидания от саммита G20

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