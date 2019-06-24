Финансы
Тон торгам в США зададут ожидания от саммита G20ПРАЙМ 06:09
Ключевым событием недели для рынка станет саммит G20 в Японии, на котором запланированы переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Инвестсообщество ожидает сигналов о восстановлении торговых взаимоотношений между КНР и США, что поддерживает оптимизм на мировых площадках.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:36, Вашингтон
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Политика
ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с 70 детьми
Обновлено в 10:36
Гаджеты
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 13
Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 13 и отделившейся от нее iPadOS.
Обновлено в 15:15
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 18:06
Происшествия
В Сочи ликвидируют последствия схода селя
Сель сошел в поселке Красная Поляна на улице Набережная Лаванда 24 июня В Сочи ликвидируют последствия схода селя сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:09
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Общество
Почему россияне опасаются перехода на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства Дмитрий Медведев обещал россиянам в обозримом будущем переход к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 18:09
Общество
Россияне стали осмотрительнее в соцсетях
Внимательнее следить за содержанием своих постов в соцсетях стали следить большинство россиян.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Объяснена готовность Турции пожертвовать отношениями с США ради С-400
В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Обновлено в 13:29
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Ева Лонгория крестила сына
19 июня сыну Евы Лонгории и Хосе Антонио Бастона исполнился год. По этому случаю супруги организовали сразу несколько семейных праздников.
Обновлено в 19:00
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Общество
Более двух тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомб
Обновлено в 18:29
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено в 18:07
Политика
Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза
Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 31 декабря 2020 года действие ответных ограничительных мер в отношении Евросоюза.
Обновлено в 07:29
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Общество
Севастопольцев обязывают платить за несуществующее тепло
Севастопольцам, отключившимся от системы центрального отопления, начали приходить счета за неоказываемую услугу.
Обновлено в 10:03
Общество
Европа готовится к «адской жаре»
Европа готовится к "адской жаре", которая ожидается в середине этой недели.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Экономика
Минтранс предложил повысить тариф «Платона»
Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим
Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.
Обновлено в 15:31
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Космос
Уфолог зафиксировал базу пришельцев на мысе Доброй Надежды
Обновлено в 17:28
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11