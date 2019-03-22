Происшествия
Томский районный суд ушел в отставку в полном составеРИА Новости 11:57
Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии. Областная ККС удовлетворила заявления об увольнении всех трех судей инстанции — Ирины Усыниной, Татьяны Дубасовой и председателя райсуда Вячеслава Лапаева.
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Судьи районного суда в Томской области уволились из-за приговора полицейским
Московский Комсомолец09:25
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Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Обновлено в 04:06
Экономика
Pinterest подала заявку на IPO, планирует привлечь до $100 млн
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Журналистскую премию «Золотое перо» вручили в Петербурге
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Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
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Обновлено вчера в 08:16