Происшествия

Томский районный суд ушел в отставку в полном составеРИА Новости 11:57

Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии. Областная ККС удовлетворила заявления об увольнении всех трех судей инстанции — Ирины Усыниной, Татьяны Дубасовой и председателя райсуда Вячеслава Лапаева.
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Молчановский районный суд Томска остался без судей. Все они подали в отставку

Телеканал 360°13:07

Томский районный суд ушел в отставку в полном составе

РИА Новости11:57

Все судьи одного из районов Томской области единовременно ушли в отставку

vtomske.ru01:15

Судьи районного суда в Томской области уволились из-за приговора полицейским

Московский Комсомолец09:25

СМИ узнали об уходе судей в Томской области из-за оправдания полицейских

РБК09:23

Российские судьи уволились после оправдания полицейских

Lenta.ru08:43

Все судьи районного суда в Томской области ушли в отставку после оправдательного приговора полицейским

Эхо Москвы10:00
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Здоровье

В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку

Обновлено в 09:50
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал свою вину

Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.
Обновлено в 11:21
Общество

В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатора

Обновлено в 06:00
Политика

Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для немецкого журнала

Ставшая самой молодой миллиардершей в мире 21-летняя Кайли Дженнер приняла участие в эффектной и откровенной фотосессии для апрельского номера журнала Interview Germany.
Обновлено в 05:55
Футбол

Баринов вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России сегодня, 22 марта, принял решение вызвать в команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Политика

ООН: статус Голанских высот остается неизменным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:05
Футбол

Хёнесс: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 миллионов евро, шейх поднимает цену на газ»

После обеда шейх переводит нужную сумму, а на следующий день поднимает цену на газ, чтобы возместить потери.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

Россия вернула «адскую молотилку»

Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено вчера в 05:01
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Экономика

ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками

Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:32
Спорт

Туктамышева порадовалась успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ-2019

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония), в котором победу одержала соотечественница Алина Загитова.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

Момент крушения парома в Ираке попал на видео

Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Общество

В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Политика

Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти

Обновлено вчера в 04:55
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Здоровье

В России изменят порядок постановки диагноза «наркомания»

Кабмин внес в Госдуму поправки в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», которые предлагают изменить порядок постановки диагноза «наркомания».
Обновлено в 06:58
Финансы

Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки

Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Политика

Евросоюз потребовал освободить осужденного в России украинца Гриба

В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.
Обновлено в 10:21
Баскетбол

Евролига отреагировала на угрозы в адрес форварда ЦСКА Клайберна

Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 13:18
Интернет

Facebook хранил в открытом виде пароли миллионов пользователей

Проблема затронула сотни миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов других пользователей Facebook и десятки тысяч пользователей Instagram, пишет РБК со ссылкой на компанию.
Обновлено в 09:13
Общество

В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress

Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие

Морпехи Северного флота учатся десантироваться в зимних условиях

Обновлено в 10:58
Политика

ЕС даст Британии отсрочку по Brexit

Евросоюз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 14:51
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