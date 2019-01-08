с чего всё началось

Шестого января Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей.

Томос об автокефалии увезли из Киева в Стамбул

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