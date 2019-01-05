Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви УкраиныRT на русском05:54
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины. Перед подписанием документа состоялся молебен с участием украинских политиков. Церемонию транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.
RT на русском05:54
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Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского Патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРИА Новости 09:07
с чего всё началось
«Этим подписанным патриаршим и синодальным томосом мы признаём и провозглашаем установленную в границах территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые православные церкви признать её как сестру и вспоминать под именем «Святейшая Церковь Украины» как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства», — говорится в тексте документа, опубликованного в Twitter послом Украины в Турции Андреем Сибихой.RT на русском09:57
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