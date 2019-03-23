Происшествия
Томичи почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»REGNUM 02:02
Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в Кемерове в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Жертвами трагедии стали двое детей из Томска.
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Жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» вспоминают в Кемерово
Общественное телевидение России23 марта в 07:15
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Происшествия
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Происшествия
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Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
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«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
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Авто
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Доля кредитных машин в продажах достигла максимума Несмотря на отсутствие государственных программ поддержки автопродаж, в первые два месяца 2019 года рынок кредитования машин показал рост при общем падении продаж автомобилей.
Обновлено вчера в 17:52
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Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн
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Общество
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Игры
Разработка игры Death Stranding находится на ключевом этапе
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер
Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
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Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
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Политика
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Экономика
Банк «Открытие» выделит УГМК кредит на 21 млрд рублей
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Обновлено в 03:39
Происшествия
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Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
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Обновлено в 03:49
Политика
Борису Дубровскому сделали экстренную операцию на сердце
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Общество
Опрос: Россияне высказались насчет голосования по интернету
В 2008 году на аналогичный вопрос положительно ответили 34 процента участника опроса, 48 процентов высказались однозначно против.
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Футбол
Сборная России разгромила команду Казахстана
Сборная России разгромила Казахстан в отборочном матче к Евро-2020. Игра завершилась со счетом 4:0, сообщает РИА Новости.
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Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44