Томасу Мюллеру в Китае были готовы платить 25 млн евро в годМатч ТВ 00:53

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер имел вариант продолжения карьеры в Китае. Один из неназванных китайских клубов был готов предложить 29-летнему футболисту финансово заманчивый контракт, сообщает Kicker. По данным источника, при переезде в Китай зарплата Мюллера составила бы 25 млн евро в год.

Томасу Мюллеру в Китае были готовы платить 25 млн евро в год

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