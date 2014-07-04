Футбол
Томасу Мюллеру в Китае были готовы платить 25 млн евро в годМатч ТВ 00:53
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер имел вариант продолжения карьеры в Китае. Один из неназванных китайских клубов был готов предложить 29-летнему футболисту финансово заманчивый контракт, сообщает Kicker. По данным источника, при переезде в Китай зарплата Мюллера составила бы 25 млн евро в год.
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